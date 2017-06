Internationale Projekte : Das andere Sabbatical: Freiwilligendienst für Berufstätige

Bei einem Sabbatical denken viele an Reisen und Füße hochlegen. Freiwilligendienste bieten hingegen die Chance, in internationalen Projekten mitzuarbeiten - und so Wissen weiterzugeben und zu helfen. Auch die Karriere kann von so einem Einsatz profitieren.