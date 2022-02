Gezieltes Vorgehen : Job-Coach: Generalisten sollten ihre Stellensuche anpassen

Im Job sind viele Menschen eher Multitalent als Spezialist oder Spezialistin. Das kann die Jobsuche manchmal zur Herausforderung machen. Karriereberater Bernd Slaghuis kennt die richtige Strategie.

Wer als Generalist oder Generalistin auf Jobsuche ist, sollte nicht täglich stumpf nach Stellen in Jobbörsen suchen. Besser sei es, gezielt Arbeitgeber, Branchen oder Dienstleistungen zu finden, mit denen man sich identifizieren kann, rät der Karriereberater Bernd Slaghuis in einem Blog-Beitrag auf Xing. Erst in einem zweiten Schritt - also wenn intere...

