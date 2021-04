„Halb Mensch, halb Brettspiel“ : Junge Autoren in der Spiele-Branche haben es schwer

In der Corona-Pandemie erlebt die Brettspiel-Branche einen Boom. Immer häufiger entstehen neue Spiele auch in Eigeninitiative junger Autoren - mit hohem Einsatz.

Weimar | Stundenlang sitzt er, bastelt Würfel und feilt am Regelwerk. Janosh Kozák arbeitet an neuen Spielideen. Während andere in der Corona-Pandemie zum hundertsten Mal „Mensch ärgere dich nicht“ oder „Siedler von Catan“ spielen, rückt der 31-Jährige aus Weimar, der sich selbst als „Halb Mensch, halb Brettspiel“ bezeichnet, seine eigenen Spielfiguren übers F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.