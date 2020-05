Neues Angebot : Kostenlose Telefonberatung für Pflegekräfte in Corona-Krise

Im Kampf gegen Corona stehen sie an vorderster Front: die Pflegekräfte. So mancher stößt dabei irgendwann an seine körperlichen wie psychischen Grenzen. Für Betroffene gibt es nun ein neues Hilfsangebot.

von dpa

25. Mai 2020, 15:13 Uhr

Berlin (dpa) - Pflegekräfte, die in der Corona-Krise besondersbelastet sind, können ab diesem Dienstag (26. Mai) eine kostenlosepsychotherapeutische Beratung per Telefon in Anspruch nehmen. DieBundespsychotherapeutenkammer und der Deutsche Berufsverband fürPflegeberufe wiesen auf das neue gemeinsame Hilfsangebothin.

«Obwohl fast überall eine Überlastung vorhandener Ressourcen bisherinsgesamt erfolgreich vermieden werden konnte, durchlebten vieleberuflich Pflegende in ambulanten Diensten, Heimen und KrankenhäusernExtremsituationen psychischer Belastung», sagte Christel Bienstein,Präsidentin des Berufsverbandes für Pflegeberufe. Über dieInternetseite www.psych4nurses.de könnten ab Dienstag kurzfristig undbundesweit 30-minütige Beratungstermine gebucht werden, hieß es.