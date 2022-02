Panorama : Minister Weil sichert Alstom-Belegschaft Unterstützung zu

Nach Bekanntwerden von Zukunftssorgen im Alstom-Werk Salzgitter, einem der größten Standorte des französischen Bahntechnikkonzerns, hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil seine Unterstützung zugesichert. „Ich werde natürlich - so gut ich persönlich das kann - mich dafür einsetzen, dass Arbeitsplätze in Salzgitter nicht nur erhalten bleiben, sondern dass sie auch eine Perspektive haben“, sagte der SPD-Politiker am Freitag. Am Vortag waren Sorgen um die Zukunft der Jobs und Auslastung der Produktion öffentlich geworden.

Hintergrund ist die Befürchtung, dass ein wichtiges Projekt für Norwegen nach Informationen aus Betriebsratskreisen weitgehend ins polnische Breslau abwandern könnte. Erst Anfang Januar war der Großauftrag aus Skandinavien bekanntgegeben worden, in dessen Rahmen die niedersächsische Fabrik den Zuschlag für zahlreiche Regionalzüge erhalten sollte. Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.