Fragen aus dem Arbeitsrecht : Müssen studentische Aushilfen mit dem Privatlaptop arbeiten?

Studentische Aushilfen sind oft wichtige Arbeitskräfte in Unternehmen. Nicht selten wird ihre Ausstattung aber etwas vernachlässigt. Worum muss sich der Arbeitgeber kümmern?

Gütersloh | Der Großteil der Studierenden hat einen eigenen Laptop für die Aufgaben an Hochschule und Uni. Aber müssen Studierende das eigene Equipment auch für ihren Nebenjob nutzen? Hier kommt es immer darauf an, was mit dem Arbeitgeber vereinbart ist. „Im Arbeitsvertrag ist eine Bring-Your-Own-Device-Regel möglich“, erklärt Johannes Schipp, Fachanwalt für A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.