Studiengang in Berlin : Neuer Bachelor kombiniert Informatik, Mathe und Physik

Die Humboldt-Universität zu Berlin bietet einen neuen Bachelorstudiengang. Der Studiengang «Informatik, Mathematik und Physik» dauert acht Semester und ermöglicht die Aneignung eines breiten Wissens in den genannten Fächern.

von dpa

26. Juni 2019, 15:41 Uhr

Informatik, Mathematik und Physik parallel studieren? Wer sich dieser Herausforderung stellen möchte, kann ab dem Wintersemester 2019/2020 an der Humboldt-Universität zu Berlin einen neuen Bachelorstudiengang beginnen.

Für den Abschluss in «Informatik, Mathematik und Physik» besuchen die Studierenden Lehrveranstaltungen in genau diesen Fächern - später können sie sich in bestimmte Bereiche vertiefen.

Die interdisziplinäre Ausbildung dauert acht Semester und qualifiziert nach Angaben der Hochschule für Jobs im Entwicklungs- und Technologiebereich. Bewerbungen sind bis zum 15. Juli möglich.