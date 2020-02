Neues von den Hochschulen : Studiengänge für angehende Sportwissenschaftler und Hebammen

Ob für Sportbegeisterte, Naturwissenschaftler oder werdende Hebammen: An drei deutschen Unis werden im nächsten Sommer- und Wintersemester einige komplett neue Studiengänge angeboten.

von dpa

25. Februar 2020, 13:59 Uhr

Für viele Sportfans ist es ein großer Traum, ihre Leidenschaft auch beruflich ausleben zu können. Zwei Möglichkeiten für eine Karriere im Sport gibt es ab dem Wintersemester 2020/21 an der privaten Hochschule University of Applied Sciences Europe am Campus Iserlohn.

Die Hochschule bietet die neuen Bachelor-Studiengänge Sportwissenschaft Fitness und Gesundheit sowie Sportwissenschaft Training und Leistung an. Absolventen sollen nach Angaben der Hochschule als Trainer, Berater oder Betreuer Beschäftigung finden - entweder in der Fitness- und Gesundheitsbranche oder im Leistungs- und Profisport.

Studierende befassen sich unter anderem mit Sportpädagogik, Sportmedizin und Sportpsychologie. Auch betriebliches Gesundheitsmanagement oder Regenerationsmanagement stehen auf dem Lehrplan. Bewerber müssen eine Sporteignungsprüfung absolvieren. Das Studienentgelt beträgt 745 Euro im Monat.

HAW Hamburg: Neuer Studiengang Hebammenwissenschaft startet

Die Akademisierung der Hebammenausbildung schreitet voran. Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg bietet dabei vom Wintersemester 2020/2021 an gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf den dualen Studiengang Hebammenwissenschaft (Bachelor of Science) an. Innerhalb von sieben Semestern sollen die Studierenden ihren Abschluss erreichen.

Die Hochschule Osnabrück hatte im Jahr 2008 den ersten Studiengang der Hebammenwissenschaft eingerichtet. Im September 2019 verabschiedete der Bundestag einen Gesetzesentwurf, nach dem die Hebammenausbildung künftig vollständig akademisiert werden soll.

Uni Stuttgart: MINT-Orientierungssemester startet im April

Irgendwas mit MINT soll es sein: Wer seine Studienwahl noch nicht näher eingrenzen kann oder möchte, der hat ab dem Sommersemester 2020 an der Universität Stuttgart die Chance auf ein Orientierungssemester . Dabei stellen Dozenten all jene Fachbereiche vor, die in die MINT-Kategorie fallen: Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaften.

Darüber hinaus besuchen die Studierenden ein Semester lang ausgewählte, reguläre Vorlesungen und bekommen eine Einführung in universitäre Arbeitsweise. Gleichzeitig ist es möglich, in Kursen Wissenslücken in Mathematik, Informatik, Physik und Chemie zu schließen. Den Abschluss biete eine individuelle Studienberatung, so die Universität Stuttgart, die das Programm gemeinsam mit dem MINT-Kolleg Baden-Württemberg anbietet.

Das Orientierungssemester wird es ab sofort immer im Sommersemester geben. In diesem Jahr startet dieses am 6. April, die Vorlesungszeit endet am 17. Juli. Eine Bewerbung ist bis zum 1. März online möglich.