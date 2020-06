Arbeit am Bildschirm : Was gegen das Büroaugensyndrom hilft

Sitzen Sie den ganzen Tag vor dem PC und haben Probleme mit trockenen, gereizten Augen? Kein Wunder. Experten erklären, was dahintersteckt und wie Sie Abhilfe schaffen.

25. Juni 2020, 11:32 Uhr

Tägliche stundenlange Arbeit am Computer ist eine Strapaze für die Augen - oft sind sie dann trocken und gereizt. Das liegt daran, dass man beim konzentrierten Blick auf den Bildschirm weniger blinzelt als gewohnt.

Dadurch wird die Oberfläche der Augen nicht mehr so gut mit Tränenflüssigkeit benetzt, wie der Berufsverband der Augenärzte erklärt. Die Experten sprechen vom «Office-Eye-Syndrom», also einem Büroaugensyndrom.

Die gute Nachricht: Man kann leicht gegensteuern und die Augen entlasten. So sollte man am Schreibtisch nicht nur auf den Bildschirm starren, sondern den Blick immer wieder schweifen lassen. Dadurch entspannt sich die Augenmuskulatur. Regelmäßige Pausen an der frischen Luft helfen ebenfalls.

