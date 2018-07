Arbeitsmarkt : Was können Mint-Fachkräfte bei Firmen fordern?

Qualifizierte Mitarbeiter sind in Mint-Berufen derzeit gefragt. Hier unsere Tipps für das nächste Vorstellungsgespräch

von Isabelle Modler

28. Juli 2018, 16:07 Uhr

Hohes Gehalt, Weihnachts- und Urlaubsgeld, Gewinnbeteiligung und ein Firmenwagen: Solche Leistungen gehören mitunter schon zum Standard, wenn Unternehmen begehrte Fachkräfte an sich binden wollen. „Allerdings müssen Bewerber die Sache differenziert betrachten“, warnt Frank Schabel, Sprecher der Personalberatung Hays. „Nur weil in bestimmten Bereichen Mint-Fachkräfte (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) händeringend gesucht werden, bedeutet dies noch lange nicht, dass jeder Bewerber mit Mint-Background alles fordern kann“.

Zudem spielen auch äußere Faktoren eine Rolle. Bei der Höhe des Gehaltes sind das beispielsweise der Standort der Firma, die Reputation des Arbeitgebers, die Größe des Unternehmens. Und die Berufserfahrung des Bewerbers sowie seine genaue Qualifikation sind entscheidend.

Wie sollten Fachkräfte also am besten vorgehen? Zunächst rät Schabel, die Marktlage zu checken: „Jobbörsen, Foren, Netzwerke können Aufschluss dazu geben, wie gefragt eine bestimmte Qualifikation ist.“ Im IT-Bereich seien derzeit etwa Experten für Datensicherheit und -analyse oder im Bereich Künstliche Intelligenz besonders gefragt. „Bewerber bekommen schnell ein Gespür dafür, wie groß die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ist.“ Hohe Forderungen sollten Fachkräfte nur stellen, wenn sie sich sicher sind, dass sie pokern können.

Wie können Fachkräfte Forderungen stellen? Mit etwas Feingefühl, Vorbereitung und intelligenten Fragen: „Ich empfehle bestimmte Bereiche, die einem persönlich wichtig sind, erstmal vorsichtig im Gespräch mit offenen Fragen abzuklopfen“, rät Schabel. Wenn jemand etwa einen Tag in der Woche zu Hause arbeiten möchte, kann der Bewerber etwa fragen: „Wie handhaben Sie in ihrem Unternehmen eigentlich flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatz-Modelle?“ Durch die Antwort bekommt man ein Gespür dafür, welche Einstellung das Gegenüber dazu hat. Wichtige Wünsche sollten Bewerber klar ansprechen. Will jemand etwa ein bis zwei Tage im Home Office arbeiten oder sich innerhalb der Firma weiterentwickeln, sollte das der Vorgesetzte schon beim Bewerbungsgespräch erfahren.

Welche Leistungen bieten Firmen noch an? Zum Teil bieten Arbeitgeber eine betriebliche Altersvorsorge an. „Das ist besonders für sicherheitsorientierte Menschen interessant“, erklärt Schabel. Auch die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsräumen sowie Teambuilding-Maßnahmen können Argumente sein, sich für ein Unternehmen zu entscheiden.

Welche Rolle spielt das Thema Gehalt? „Auch wenn Experten und Studien zum Teil etwas anderes behaupten: Das Gehalt ist vielen Bewerbern wichtig“, sagt Schabel. Dabei komme es nicht nur auf eine hohe Vergütung an, sondern auf das Gefühl von Wertschätzung und Gerechtigkeit.