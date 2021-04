Idee zum Anfassen : Wie werde ich Technische/r Modellbauer/in?

Sie müssen Handwerker, Materialexperten und Tüftler in einem sein: Anschauungsmodellbauer setzen Ideen oftmals maßstabsgetreu in Modelle um - und machen sie so erlebbar.

Berlin | Wie wird ein Gebäude später aussehen? Und wie fügt es sich in die städtische Umgebung ein? Um das zu veranschaulichen, braucht es nicht nur Pläne, sondern auch Modelle. Und die kommen nicht immer direkt vom Architekturbüro. Technische Modellbauer für Anschauung übersetzen die Pläne in die plastische Wirklichkeit: Sie bauen Miniaturmodelle von Stadt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.