Trotz Niederlage : Deutsches Team Rogue in Playoffs des Six Invitational

Im Gegensatz zu ihrer letzten Teilnahme am Six Invitational hat es das deutsche Rainbow-Six-Team Rogue in die Playoffs geschafft. Ein europäischer Favorit hingegen ist unerwartet ausgeschieden.

Trotz der Niederlage gegen Spacestation Gaming (0:2) im letzten Spiel der Gruppenphase des Six Invitational hat sich das deutsche Rainbow-Six-Team Rogue für die Playoffs qualifiziert. „Wir hatten viele Gelegenheiten, diese Serie zu unseren Gunsten zu beenden“, twitterte Rogues Kapitän Leon „LeonGids“ Giddens nach dem Match, „aber wir haben es vermassel...

