Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon Prime und Maxdome - bewertet von Film-Fans weltweit.

von svz.de

23. März 2018, 18:00 Uhr

Unser Partner isnotTV stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Das schöne Wetter lässt immer noch auf sich warten, doch für Netflix-Abonnenten ist das kein Grund zum Schmollen: Dieses Wochenende gibt es wieder viele Neustarts! Richtig verrückt ist die Serie „Santa Clarita Diet” mit Drew Barrymore, die in die zweite Runde geht und auch die Komödie „Game Over, Man!” unterhält den Zuschauer mit abgedrehten Szenen. „Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln” ist der zweite Teil des abenteuerlichen Märchens, in dem Alice den Hutmacher retten muss und in Staffel 1 von „Requiem” erfährt eine junge Frau, dass ihr bisheriges Leben eine Lüge war. Die Doku-Serie „The Defiant Ones” porträtiert das Leben von Dr. Dre und Jimmy Iovine.

Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln (Start 20.03.)

Im zweiten Teil der Geschichte kehrt Alice (Mia Wasikowska) nach einer Seefahrt nach London zurück und muss feststellen, dass sich die Ansichten über die Rolle der Frau immer noch nicht geändert haben und sie so ein Leben nach ihren Vorstellungen nicht führen kann. Deshalb geht Alice durch einen Spiegel zurück in das Reich von Unterland und trifft dort ihre alten Freunde. Der verrückte Hutmacher (Johnny Depp) ist jedoch nicht mehr der, der er einmal war. Um den Hutmacher zu retten, muss Alice die Zeit (Sacha Baron Cohen), halb Mensch, halb Uhr, finden. Er besitzt eine Kugel, die Chronosphäre, mit der sie in die Vergangenheit reisen und dem Hutmacher helfen kann.

Game Over, Man! (Start 23.03.)

Joel (Blake Anderson), Darren (Anders Holm) und Alexxx (Adam Devine) arbeiten in einem luxuriösen Hotel und haben das Leben des Glamours und des Geldes jeden Tag vor Augen. Selbst könnten sie von diesem Leben jedoch nicht weiter entfernt sein, denn sie sind nur für das Putzen und den Service zuständig. Als sie erneut für eine Party kellnern, fallen plötzlich Schüsse: Conrad Drothers (Neal McDonough) hat das Hotel mit seiner bewaffneten Crew eingenommen. Die Gäste sitzen fest. Das ist die Chance für Alexxx und seine Kumpels, um zu glänzen.

Santa Clarita Diet - Staffel 2 (Start 23.03.)

Sheila und Joel sind schon seit einiger Zeit verheiratet und leben im Vorort Santa Clarita. Die Ehe ist eingeschlafen und sie langweilen sich immer mehr, weil die Routine in den Alltag gekommen ist. Während sich Joel mit der Situation bereits abgefunden hat, dreht Sheila durch und sehnt sich nach Abwechslung. Sie verspürt plötzlich einen unersättlichen Hunger auf Menschenfleisch, doch wie soll man da rankommen? Menschen töten kommt nicht in Frage, oder etwa doch?

Requiem - Staffel 1 (Start 23.03.)

Matilda Gray (Lydia Wilson) muss den Tod ihrer Mutter noch verkraften und ist zum allerersten Mal in ihrem Leben komplett auf sich gestellt. Sie findet heraus, dass alles, was sie jemals über ihre Familie wusste, erlogen ist. Wer ist sie wirklich und wer will sie sein, bevor sich die Geschichte ihrer Familie wiederholt?







The Defiant Ones (Start 23.03.)

In insgesamt vier Episoden wird in der Doku-Serie von Regisseur Allen Hughes das Leben von Jimmy Iovine und Dr. Dre verfolgt. Während Jimmy in Brooklyn aufwächst, kommt Dr. Dre aus Compton. Doch die Wege der Künstler kreuzen sich trotzdem eines Tages, sodass sie gemeinsam die Musikwelt und Geschichte nachhaltig verändern.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Wer von Spannung nicht genug kriegt, sollte sich dieses Wochenende seinem Amazon-Abo widmen: Der Animationsfilm „Pets” ist nicht nur etwas für Kinder und erfreut jeden Tierbesitzer und Tierliebhaber. Agatha Christies „Mord im Orient Express” erzählt die legendäre Geschichte über einen Mord auf einer Zugfahrt und die romantische Komödie „The Big Sick” beruht auf einer wahren Begebenheit.

The Big Sick (Auf Abruf 21.03.)

Kumail (Kumail Nanjiani) hat nicht nur mit seiner eher schlecht laufenden Comedy zu kämpfen, sondern auch mit seiner aus Pakistan stammenden Familie, die seinen Lebensstil nicht akzeptieren will. Ständig präsentieren sie ihm potenzielle Ehefrauen, die er nicht will. Er bringt es jedoch nicht übers Herz, mit seiner Familie zu brechen. Als er eine Beziehung mit Emily (Zoe Kazan) eingeht, die er bei einem seiner Auftritte kennenlernt, kann er auch nicht zu ihr stehen. Doch dann muss sie wegen einer mysteriösen Erkrankung ins Krankenhaus. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er zu seiner Liebe halten will.

Pets (Start 25.03.)

Jeden Tag lassen Haustierbesitzer ihre haarigen Lieblinge für den Arbeitstag zu Hause zurück. Dabei ahnen sie nicht, was die kleinen Pfötchen ohne ihre Besitzer so anstellen. Max jedoch ist ein braver Hund und wartet jeden Abend sehnsüchtig auf seine Katie vor der Tür. Eines Tages bringt sie den pelzigen Duke mit, der Max neuer Freund werden soll. Der Vierbeiner bringt aber nur Chaos in Max Leben, sodass er im Hundezwinger landet. Zum Glück sind Katze Chloe, Mops Mel, Gidget und der wahnsinnige Hase Snowball direkt zur Stelle.

Mord im Orient Express (Auf Abruf 22.03.)

Auf der Zugfahrt von Istanbul nach London wird der Zug durch Schneeverwehungen auf dem Balkan aufgehalten. Gleichzeitig findet ein brutaler Mord an Amerikaner Mr. Ratchett (Johnny Depp) statt. Abgeschnitten von der Außenwelt muss sich der Mörder also noch unter den Mitreisenden des Luxus-Zuges befinden. Zum Glück ist Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) an Bord, der den Fall lösen will und die Passagiere befragt. Doch jeder von ihnen erzählt eine andere Geschichte.









Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Dieses Wochenende setzen die Protagonisten in den Filmen bei Maxdome ein Zeichen: In „Professor Marston & The Wonder Women” löst ein Akademiker mit einer Comiczeichnung einen Skandal aus und das Drama „Detroit” erzählt von der Diskriminierung der Schwarzen in den USA. „Battle of the Sexes - Gegen jede Regel” ist eine wahre Geschichte über eine Sportlerin, die für die Gleichberechtigung der Frauen kämpfte und in der Komödie „Unter deutschen Betten” schlüpft Veronica Ferres in die Rolle einer Putzfrau, die intime Einblicke in deutsche Schlafzimmer bekommt.

Unter deutschen Betten (Auf Abruf 22.03.)

One-Hit-Wonder Schlagersängerin Linda Lehmann (Veronica Ferres) ist auf dem absteigenden Ast und wird dazu von ihrem Freund und Produzenten Friedrich (Heiner Lauterbach) verlassen. Auf dem Tiefpunkt ihrer Karriere steht nur noch Putzfrau Justyna (Magdalena Boczarska) an ihrer Seite, die ihr einen Job als Putzfrau verschafft, für den Linda natürlich nicht gemacht ist. Als Putzfrau lernt Linda jedoch nicht nur viel über ehemalige Kollegen und Produzenten, sondern vor allem über sich selbst.

Professor Marston & The Wonder Women (Auf Abruf 22.03.)

Professor Marston (Luke Evans) ist Psychologe an der Harvard Universität und arbeitet an der Entwicklung des Lügendetektors. Dabei helfen ihm seine Frau Elizabeth (Rebecca Hall) und Olive Byrne (Bella Heathcote), die die Geliebte von beiden ist. Genau diese beiden Frauen sind es, die ihn im Jahr 1941 zur Erschaffung der Comicfigur Wonder Woman inspirieren. Doch in akademischen Kreisen sorgt die Amazone für Skandale und hat schon bald sowohl berufliche als auch private Probleme in der Dreiecksbeziehung zufolge.

Battle of the Sexes - Gegen jede Regel (Auf Abruf 22.03.)

1970er Jahre: Es ist üblich, dass männliche Sportler das Achtfache ihres weiblichen Pendants verdienen. Deshalb kämpft die Tennis-Ikone Billie Jean King (Emma Stone) in der Öffentlichkeit für die Gleichstellung der Frau und für dieselben Rechte, denselben Lohn und Respekt. Natürlich eckt sie damit an, doch Tennis-Macho Bobby Riggs (Steve Carell) fordert sie zum Geschlechterkampf heraus. Das ist die Chance, um für King ein Zeichen zu setzen. Auf dem Tennisplatz entscheidet sich letztlich viel mehr als nur das Schicksal der beiden.

Detroit (Auf Abruf 24.03.)

Detroit, 1967: Seit vielen Jahren leidet die schwarze Bevölkerung an Diskriminierung und sozialer Ungerechtigkeit, als eines Sommertages der Konflikt eskaliert und Straßenschlachten ausbrechen. Sogar Soldaten müssen anrücken, da die Unruhen ganze fünf Tage halten und kein Ende in Sicht ist. Mitten in dem unübersichtlichen Geschehen fallen eines Abends Schüsse im überwiegend von Schwarzen bewohnten Algiers Motel, woraufhin das Gebäude vom Militär und der Polizei gestürmt wird. Ein Gast stirbt und die Ermittlungen eskalieren gewaltig.