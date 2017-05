Das große XXXL Springen : Die Entscheidung ist gefallen

„Wir bewerben uns als Verein“, erklärt Axel Gotsche fröhlich am Telefon, „denn ohne die Gemeinschaft hätten wir das Foto gar nicht machen können.“ Zu Ehren des 3000. Sprunges von Michael „Habicht“ Jung wagten die Springer des Fallschirmsportclubs Mecklenburg e.V. atemberaubende Stunts in luftiger Höhe. „Bei der Durchsicht der Fotos fiel mir ein ganz spezielles Bild in die Hände und ich dachte sofort an den XXXL-Fotowettbewerb“, erzählt Axel Gotsche. Der 55-Jährige mailte das Bild an unsere Redaktion und die Leser klickten es ins Finale.