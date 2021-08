Itadakimasu : Diese Website erzeugt leckere Passphrasen

Passwörter sind gut - Passphrasen sind besser? Wer sich statt komplizierter Buchstaben-Zahlen-Sonderzeichen-Ketten lieber leckere Zutaten als Passwort merken will, findet bei itadakimasu.app Hilfe.

Berlin | „FgB6%--"§$Sfs3Dj“ sieht aus wie ein tolles und schwer zu knackendes Passwort. Doch richtig gut merken können sich das wohl die wenigsten. Was kann man da tun? Die Website itadakimasu.app hilft hier weiter und bietet Alternativen zu kryptischen Zeichenkombinationen an. Frei nach dem Webcomic XKCD werden hier Passphrasen erzeugt, also Ketten von Wör...

