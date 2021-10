Informationstechnologie : Facebook-Ausfall: Verdreifachung der verschickten SMS

Im Zeitalter sozialer Medien kommt der altbekannte „Short Message Service“ etwas aus der Mode. Nun hat die SMS eine Art Revival erlebt - zumindest kurzzeitig.

Düsseldorf | Weil Facebook, WhatsApp und Instagram wegen eines Technikproblems stundenlang nicht funktionierten, haben die Handynutzer deutlich mehr SMS verschickt. Die Zahl dieser Kurznachrichten habe sich im Störungszeitraum am Montag im Vergleich zu anderen Tagen verachtfacht, teilte die Deutsche Telekom am Dienstag in Bonn mit. Bei Telefónica und bei Vodafo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.