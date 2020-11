Facts & Fakes : Woche 2 für Lehrkräfte: Rätsel, Tipps und Materialien über Fake News

Noch bis zum 15. Dezember wird in unserer Quiz-Serie geknobelt. Sie können noch mit Ihrer Klasse einsteigen - und die Themen im Unterricht begleiten

von Barbara Maas

23. November 2020, 07:00 Uhr

Schon zwei Wochen läuft unsere Quiz-Serie Facts & Fakes, in der Schülerinnen und Schüler lernen können, wie Suchmaschinen funktionieren, was Fake News sind und wie man Fakten im Internet checkt. Die Serie endet am 15. Dezember mit einem Masterquiz. Und Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern ab zehn Jahren können in unserem Gewinnspiel jeden Tag einen Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro gewinnen. Die Schule mit den meisten richtigen Einsendungen gewinnt am Ende der Serie 5000 Euro.

Wenn Sie als Lehrerin oder Lehrer an unserem Medienprojekt und der Quiz-Serie Facts & Fakes teilnehmen und das Thema in Ihren Unterricht einbinden möchten, können Sie jederzeit einsteigen. Wir steigern jede Woche den Schwierigkeitsgrad und bauen auf das Wissen der letzten Tage auf. Es lohnt sich also - auch bei einem späteren Einstieg - mit den Rätseln der ersten Woche und zweiten Woche anzufangen.

Da die Rätsel Altersstufen von 10 bis 18 Jahren abdecken sollen, werden sie mit der Zeit immer schwerer. Bis zum Schluss wird es aber Quizze geben, die auch Fünftklässler lösen können.

Das waren die Rätsel der zweiten Woche zum Thema Framing und Fake News. Die Auflösungen und Lösungswege finden sie im jeweiligen Artikel.

Weiterführende Links zum Thema Framing:

Ein Youtube-Video für jüngere Kinder von der Redaktion von Logo:

Ein hintergründiger Artikel für ältere Schüler (Oberstufe) und Ihre Vorbereitung:

https://www.spektrum.de/news/wie-maechtig-framing-wirklich-ist/1627094

Das im Quiz erwähnte Buch von Elisabeth Wehling als freie Version der Bundeszentrale für politische Bildung:

Politischer Framing von Elisabeth Wehling (pdf)

Weiterführende Links zum Thema Fake News:

Ebenfalls bei der Zentrale für politische Bildung gibt es ein Internet-Dossier zum Thema Fake News mit vielen Informationen, Videos und einem Podcast:

https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/fake-news/

Wenn Sie sich über Mimikama, den Verein, bei dem unser Quiz-Autor Andre Wolf arbeitet, informieren möchten:

https://www.mimikama.at/category/aktuelles/

Hier finden Sie weitere Teile unserer Quiz-Serie Facts & Fakes

Woche 1: Rätsel, Tipps und Materialien über Suchmaschinen