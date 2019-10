Dubiose Praktiken in Videospiel : Geldwäsche-Mafia nutzt Lücke in "Counter-Strike" für riesigen Betrugsfall aus

Hersteller Valve hat nun reagiert und schließt in "Counter-Strike: Global Offensive" die ausgenutzte Lücke.

von Christian Ströhl

30. Oktober 2019, 13:51 Uhr

Hamburg | Es klingt schon ein wenig nach bitterer Ironie: Ausgerechnet das Videospiel "Counter-Strike: Global Offensive" (CS:GO) ist zum Tummelplatz für echte Kriminelle geworden. Der Taktik-Shooter, in dem Teams aus Polizisten und Terroristen um den virtuellen Sieg kämpfen, wird als Plattform zur Geldwäsche genutzt. Der Betreiber des Spiels, Valve, hat den Handel mit In-Game-Items mit sofortiger Wirkung gestoppt.

Valve sperrt Kauf von Schlüsseln

In CS:GO können Spieler das Aussehen ihrer Waffen verändern. Besonders seltene Waffenskins stehen hoch im Kurs. An diese Skins gelangen Spieler über Loot-Boxen, die mit sogenannten Container-Schlüsseln geöffnet werden müssen. Solche Schlüssel und Boxen konnten bislang von den Nutzern untereinander gehandelt werden. So hatten Spieler die Möglichkeit an Inhalte zu gelangen, die sie bisher nicht über die Loot-Boxen bekommen haben. Valve unterhielt auf seiner Steam-Plattform extra einen Marktplatz für diese Geschäfte. Weil Kriminelle diesen jedoch zur Geldwäsche ausnutzten, wurden Teile des Marktplatzes geschlossen. Digitale Schlüssel, die im Spiel gekauft wurden, können nicht mehr untereinander gehandelt werden.

Geld für virtuelle Gegenstände bzw. deren Optik auszugeben, klingt zunächst einmal befremdlich, doch es ist ein Millionengeschäft – auch für Hersteller Valve. Das US-Wirtschaftsmagazin Bloomberg schätzt, dass das Wettgeschäft mit den Skins rund 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr schwer ist. Gerüchte, dass Kriminelle den Marktplatz ausnutzen, gab es schon länger. Laut Valve-Angaben seien in der Vergangenheit jedoch fast alle Tausch- und Verkaufsgeschäfte mit den Schlüsseln legaler Natur gewesen. In letzter Zeit hatte sich das offenbar geändert. Auf seinem Blog schreibt Valve:



Weltweite Betrugsnetze haben sich darauf verlagert, CS:GO-Schlüssel zu verwenden, um ihre Gewinne zu liquidieren. Aktuell stehen nahezu alle Schlüssel-Käufe, bei denen es in einem Handel auf dem Marktplatz endet, mit Betrug in Verbindung. Stellungnahme von Valve





Wie funktioniert die Masche der Betrüger?

Der Betrug mit den sogenannten Container-Schlüssel ist relativ simpel. Schon 2010 gab es einen ähnlichen Fall: Damals hatten russische Hacker mit geklauten Kreditkartendaten tausende Schlüssel für Team Fortress 2 (ein Spiel ebenfalls von Valve) gekauft. Die Schlüssel nutzten die Kriminellen, um sie auf einer externen Trading-Webseite gegen einen seltenen virtuellen Gegenstand einzutauschen. Die so erworbenen Kosmetik-Items wiederum wurden dann auf einer weiteren externen Webseite gegen echtes Geld an andere Spieler verkauft. So wanderte das Geld der gestohlenen Kreditkarten in die Taschen der Betrüger. Auch für Counter-Strike gibt es etliche externe Webseiten, auf denen solche kosmetischen Gegenstände oder die dazugehörigen Schlüssel ver- und gekauft werden können – meistens günstiger als via Steam-Marketplace.





Schlüssel können daher ab sofort nur noch mit dem Account zum Einlösen von Lootboxen genutzt werden, mit dem sie auch gekauft wurden. Diese neue Regelung gilt nicht für Schlüssel, die vor der Änderung gekauft wurden. Auch können Spieler gekaufte Schlüssel weiterhin dafür nutzen, um digitale Spielkisten zu öffnen, schreibt Valve.



Über die genaue Höhe des finanziellen Schadens ist derzeit nichts bekannt – auch Valve äußert sich dazu nicht.

Counter-Strike ist E-Sport

"Counter-Strike: Global Offensive" ist ein Taktik-Shooter am PC, bei dem zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander antreten. Bei Turnieren wird der Modus Bombenentschärfung gespielt: Ein Team muss eine Bombe an einem bestimmten Ort der Karte (Map) platzieren, das andere muss es daran hindern.

Das Spiel gehört in Bezug auf die Zuschauerzahlen zu den größten E-Sport-Disziplinen weltweit. Die ESL One in Köln lockte nach Veranstalterangaben 15.000 Menschen in die ausverkaufte Lanxess-Arena. Online verfolgten Millionen das Turnier.



Loot-Boxen immer wieder in der Kritik

Wieder einmal sorgt das Lootbox-System eines Videospiels für Probleme. Kritiker sehen in diesem Loot-Box-System ein Glücksspiel für Minderjährige. Eine Einstufung der Loot-Boxen als illegales Glücksspiel – wie etwa in Belgien oder den Niederlanden – ist in Deutschland derzeit nicht in Sicht.



Doch etwas Besserung scheint in Sicht: Wer Spiele für Playstation, Xbox und Switch entwickelt, muss künftig die Gewinnchancen von darin enthaltenen Loot-Boxen offenlegen. Das haben die Konsolenhersteller Microsoft, Sony und Nintendo beschlossen. Alle Entwickler für die Plattformen müssen die Chance, begehrte Gegenstände zu bekommen, vor dem Kauf einer Loot-Box sichtbar machen. Andernfalls dürfen sie ihre Spiele nicht für die Konsolen veröffentlichen. Die Maßnahme soll 2020 in Kraft treten.

