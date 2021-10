Umweltpolitik : Google will Nutzern mehr Daten zu Umwelt-Effekten liefern

Wer seinen CO2-Fußabdruck errechnen will, kann das für gewöhnlich nur im Nachhinein. Bei der Planung für ein umweltbewusstes Handeln will nun Google mit mehreren Funktionen Hilfestellung geben.

Mountain View | Google will seinen Nutzern mehr Informationen für umweltfreundlichere Entscheidungen liefern. So werden in der Flugsuchmaschine des Konzerns Schätzungen zum CO2-Ausstoß bei einzelnen Reisen hinzugefügt, wie der Internet-Konzern am Mittwoch mitteilte. Bei der Suche nach Hotels wird man Informationen zu deren Nachhaltigkeits-Maßnahmen sehen können. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.