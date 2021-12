Schnelleres Internet : Mit diesen Tipps verbessern Sie Ihr WLAN zu Hause

Wenn das WLAN-Netz zu Hause zu langsam ist, muss nicht immer gleich ein neuer Router oder Anbieter her. Wir zeigen, wie Sie mit ein paar einfachen Tricks mehr aus Ihrem Router herausholen und für schnelleres WLAN sorgen.

Berlin | Das Video ruckelt, der Empfang ist schlecht, die Verbindung bricht ab: Wenn das WLAN in den eigenen vier Wänden ständig Probleme macht, kann das ganz schön auf die Nerven gehen. Dabei muss es nicht immer am Router oder an Ihrem Anbieter liegen. Eine Reihe anderer Faktoren beeinflusst die Leistung Ihres Internets ebenfalls, beispielsweise die Positioni...

