Test in Kanada : Schädlichste Plattform für psychische Gesundheit: Instagram bald ohne "Likes"?

Facebook testet derzeit ein "Like"-freies Instagram in Kanada. Vor allem Jugendschützer wird der Schritt freuen.

von Mark Otten

19. Juni 2019, 17:52 Uhr

Menlo Park | Instagram ohne "Likes" – worum geht es?

Was bei Facebook das "Gefällt mir" ist, ist im sozialen Netzwerk Instagram ein Herz, auch "Like" genannt. Es ist eine Art Währung. Für die meisten Nutzer gilt: Je mehr Herzen ein Beitrag bekommt, desto besser. Außerdem entscheidet die Zahl der "Likes" mit darüber, welche Beiträge die Nutzer sehen. Wie viel "Likes" ein Beitrag bekommen hat, ist öffentlich und für jeden einsehbar – doch das könnte sich bald ändern.

In Kanada testet Facebook eine Instagram-Version, in der Nutzer nicht mehr sehen, wie viele "Likes" ein Bild oder Video bekommen hat. Einzig der Autor des Beitrags kann das einsehen.



Warum will Facebook ein Instagram ohne "Likes"?

Zunächst ist es nichts Ungewöhnliches, dass Unternehmen Änderungen an ihren Produkten vornehmen, neue Funktionen testen und Altbekanntes streichen. Instagram-Chef Adam Mosseri sagte, die Plattform solle sich nicht "wie ein Wettbewerb" anfühlen. Man wolle den Inhalt in den Fokus stellen, nicht den Zuspruch anderer. Tatsächlich will Facebook vor allem seinen durch Skandale stark beschädigten Ruf aufpolieren, indem der Konzern ein Problem angeht, dass das "Like"-System geschaffen hat: Die Sucht nach Bestätigung.

Wer unterstützt ein Instagram ohne "Likes"?

Besonders Forscher und Jugendschützer. Laut einer Studie der britischen "Royal Society for Public Health" ist Instagram die schädlichste Plattform für die psychische Gesundheit junger Menschen. Sie könne am stärksten Depressionen und Angstzustände auslösen, auch Cybermobbing sei dort ein starkes Thema, so die Forscher. Hintergrund: Das Gehirn schüttet das sogenannte Glückshormon Dopamin aus, wenn Nutzer "Likes" in sozialen Netzwerken bekommen. Dieses Hoch verfliegt jedoch schnell und erzeugt Druck – vor allem bei jüngeren Nutzern. Dann funktioniert das "Like" nicht mehr als freundlicher Zuspruch, sondern als Maßstab des eigenen Erfolgs und letztlich des Selbstwerts.

Wer ist gegen ein Instagram ohne "Likes"?

Neben der Zahl der "Follower", also der Abonnenten, sind "Likes" besonders für sogenannte "Influencer" und Unternehmen die Währung auf Instagram – ob nun berechtigterweise oder nicht. Erfolge und Misserfolge sind ohne öffentliche "Likes" nicht mehr direkt erkennbar. Die Wirkung von Beiträgen muss besser und in Eigenregie dokumentiert werden – in Summe also mehr Aufwand und weniger Außenwirkung.

Was bringt ein Instagram ohne "Likes"?

Das ist unklar. Da Nutzer den Erfolg ihrer Beiträge weiterhin sehen, bleibt auch ein gewisser Erfolgsdruck, den sich vor allem junge Menschen auf Instagram machen. Immerhin fällt durch den öffentlich einsehbaren Zuspruch der Vergleich mit anderen Beiträgen weg. Doch wenn die "Likes" öffentlich abgewertet werden, können Kommentare oder Anzahl der "Follower" wichtiger werden; und dann droht die Gefahr, dass immer mehr Nutzer und Firmen "Follower" für Geld kaufen. Denn für viele Menschen und Unternehmen sind die sozialen Netzwerke eben doch ein Wettkampf.

Fallen die "Likes" auch auf anderen Plattformen weg?

Gut möglich. Twitter testet derzeit die Proto­typ-App "twttr", in der "Likes" und "Retweets" ausgeblendet sind. Ob auch Instagrams Mutterkonzern Facebook die "Gefällt mir"-Funktion streichen möchte ist derzeit nicht bekannt. Bei Youtube werden ab August 2019 die Abonnentenzahlen eines Kanals nur noch gerundet angezeigt – eine Entscheidung, für die es promt Kritik von Nutzern und Influencern gab.