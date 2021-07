Probleme bei Webdienstleister : Internet-Störung in Deutschland – Webseiten nicht erreichbar

Betroffen von der Internet-Störung waren Webseiten deutscher Nachrichtenangebote. Ein Webdienstleister meldete Probleme.

Berlin | Nach der Störung bei einem Internet-Dienstleister sind am Donnerstag diverse Websites zeitweise nicht erreichbar gewesen. In Deutschland etwa konnten am späten Nachmittag unter anderem Seiten von RTL und "Focus" nicht aufgerufen werden. Der Web-Dienstleister Akamai hatte zuvor Probleme bei seinem Service Edge DNS gemeldet. Dieser Dienst sorgt unter an...

