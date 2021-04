Kampf gegen Coronavirus : MV setzt auf die Luca-App: Was Nutzer unbedingt beachten müssen

Das Land MV setzt bereits auf die Luca-App zur besseren Kontaktnachverfolgung. Eine Anleitung für das Programm.

Schwerin | Mit der Luca-App können Nutzer sich an öffentlichen Orten oder bei privaten Treffen an- und abmelden. Im Infektionsfall können Betroffene das Gesundheitsamt informieren und so eine Kontaktnachverfolgung anstoßen. Gefährdete Personen bekommen dann einen konkreten Hinweis. Seit Mitte März sind alle Gesundheitsämter des Landes an das Luca-System angeschl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.