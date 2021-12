Auto : Mercedes-Benz: Automatisiertes Fahren in Luxuslimousine

Beim automatisierten Fahren will Mercedes-Benz die Nase vorn haben. Erste Limousinen sollen schon bald auf die Straße kommen. Aber sie übernehmen das Fahren vorerst nur unter bestimmten Bedingungen.

Stuttgart | Mercedes-Benz wird vom kommenden Jahr an hochautomatisiertes Fahren in Serien-Luxuslimousinen der S-Klasse ermöglichen. Die Fahrerin oder der Fahrer könnten beispielsweise bei Staus auf bestimmten Autobahnabschnitten die Verantwortung an das Fahrzeug übergeben, sagte Daimler-Vorstand Markus Schäfer am Donnerstag in Sindelfingen bei Stuttgart. Merce...

