Für PC und Konsole : „Nerf Legends“: Schneller Shooter ohne Blut

Plöpp statt Peng, Schaumstoffpfeil statt Kugelhagel - das gibt es mit der Nerf-Gun. Im Shooter „Nerf Legends“ kommt die Hassliebe vieler Eltern auf den Bildschirm - ganz ohne Blutspritzer.

Berlin | First Person Shooter sind zu blutig, aber irgendwie ist das Genre spannend? Wer nicht auf Waffengeknatter, Explosionen, Blut und Gruselmonster steht, könnte vielleicht „Nerf Legends“ mögen. Denn der Shooter in Hasbros Nerf-Welt kommt ohne übertriebene grafische Gewalt aus, ist aber trotzdem schnell und fordernd. Spielerinnen und Spieler landen in e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.