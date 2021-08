Neues Video auf Youtube : Rezo kritisiert Armin Laschet und „inkompetente Politiker“

Mit seinem Video "Zerstörung der CDU" sorgte Youtuber Rezo vor zwei Jahren für einen Skandal und eine Krise bei den Christdemokraten. Knapp einen Monat vor der Bundestagswahl 2021 legt er nach. Im Fokus auch: Armin Laschet.

Hamburg | Der Youtuber Rezo nutzt seinen Kanal immer wieder, um Kritik an Politikern und dem politischen System in Deutschland zu üben. Mit der "Zerstörung der CDU" landete er vor etwa zwei Jahren einen Volltreffer. Das Video wurde millionenfach geklickt. Darüber hinaus sorgte es in der CDU für eine Krise. (Weiterlesen: Die CDU nach Rezo: Wie eine Partei sich d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.