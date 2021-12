Internet : Online-Plattform Reddit will an die Börse

Die Werbeeinnahmen sprudeln, inzwischen zählt Reddit mehr als 50 Millionen Nutzer. Nun will die Plattform an die Börse - weitere Details zu den Plänen sind noch nicht bekannt.

San Francisco | Die Online-Plattform Reddit bereitet einen Börsengang vor. Einen entsprechenden Antrag habe das Unternehmen bei der US-Wertpapieraufsicht SEC eingereicht, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Angaben zu Preis und Anzahl der Aktien oder der angestrebten Bewertung sowie zum Zeitplan machte Reddit nicht. Diese dürften in den kommenden Wochen oder ...

