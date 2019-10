Release, Controller, Technik : Playstation 5 kommt im Winter 2020 – mit diesen Neuerungen

Die neue Playstation heißt PS5 und erscheint Ende 2020. Sony hat zudem erste Details zur Playstation 5 bekannt gegeben.

von Christian Ströhl

09. Oktober 2019, 10:00 Uhr

Tokio | Die Gerüchteküche brodelte schon lange und jetzt ist es raus: Sony hat am Dienstagabend überraschend den Erscheinungstermin der Playstation 5 bekannt gegeben. In einem Blogpost wird die PS5 für das Weihnachtsgeschäft 2020 angekündigt. Darüberhinaus hat Jim Ryan, Chef von Sony Interactive Entertainment, viele Details zur neuen Konsolengeneration verraten.

Neuer PS5-Controller

So wird die Playstation 5 eine überarbeitete Version des Controllers erhalten. Optisch soll er dem Dualshock-Controller der Playstation 4 zwar ähneln, das Spielerlebnis soll sich jedoch ändern: Der Controller soll Nutzer noch tiefer in Spiele eintauchen lassen, und zwar so: Die klassischen R2- und L2-Trigger, also die Schultertasten, die mit Zeige- oder Mittelfinger bedient werden, sollen beim Dualshock 5 in sogenannte "Adaptive Triggers" umgemünzt werden. Dadurch bieten die Tasten einen unterschiedlichen Widerstand – je nach Spielsituation. Konkurrent Microsoft macht das beim Xbox-One-Controller heute schon so.

Sony Entertainment





Zudem soll das haptische Feedback, also die Vibrationen des Controllers, deutlich besser sein, als noch beim Dualshock 4, schreibt das Fachmagazin "Wired", das den Controller schon testen konnte. Zudem biete der PS5-Controller verbesserte Controller-Lautsprecher, was in Kombination mit den verbesserten haptischen Feedback laut "Wired" dazu führen soll, dass sich etwa Oberflächen wie Sand und Matsch in einem VR-Spiel realistisch anfühlen.



Playstation 5 bekommt Raytracing

Laut Sonys Systementwickler Mark Cerny wird die Playstation 5 für eine verbesserte Optik die neue Technik Raytracing nutzen – und zwar Hardware-seitig und nicht allein von der Software. Das entlastet den Grafikprozessor. Raytracing steht für den Einsatz von Grafikeffekten, die zu realistischeren Reflexionen und Schattenwürfen in Spielewelten führen.

Raytracing ist eine Erfindung von Nvidia, einem Grafikkarten und Chip-Hersteller. In diesem Video ist zu sehen, wie Raytracing die Optik von Spielen verändert:





PS5: Prozessor, Spiele, Benutzeroberfläche

Sonys Playstation 5 wird von einem AMD-Prozessor angetrieben, die PS5 soll außerdem 8K-Auflösung unterstützen und durch eine verbaute SSD-Festplatte deutlich kürzere Ladezeiten bieten. Spiele können bis zu 100 Gigabyte groß sein. Aber: Wie zunächst befürchtet, werden Spiele bei der PS5 nicht nur rein digital ausgeliefert. PS5-Nutzer erhalten ihre Spiele also weiterhin auch auf Blu-Ray – die Playstation 5 kommt mit optischem Laufwerk. Das bedeutet auch, dass Filme per Blu-Ray-Player abgespielt werden können.

In Zukunft entscheiden Spieler, ob sie das gesamte Spiel installieren wollen oder etwa nur den Einzel- oder Mehrspieler-Modus. Das spart Platz auf der Festplatte. Zudem will Sony die Benutzeroberfläche neu gestalten. So sollen Nutzer schneller erkennen, welche Aktivitäten ihnen bei einzelnen Games zur Verfügung stehen. So lässt sich aus der Benutzeroberfläche der PS5 heraus etwa eine Fifa-Online-Session starten, ohne vorher das gesamte Spiel starten zu müssen.

Schweres Erbe der PS5

Die Erwartungen an die Playstation 5 sind hoch – bei Spielern und beim Konzern: Die Playstation 4 war die erfolgreichste Konsole von Sony. Im Juli vermeldete der Konzern, dass die Konsole nach fünf Jahren und sieben Monaten auf dem Markt 100 Millionen Mal verkauft wurde. Damit erreichte die vierte Konsolen-Generation diese Marke zwei Monate früher als die Playstation 2, die bis dahin als erfolgreichstes Gerät galt.

Wann kommt die Xbox Scarlett?

Sony wird sich das Weihnachtsgeschäft 2020 mit seinem schärfsten Konkurrenten auf dem Konsolenmarkt – Microsoft – teilen müssen. Auch die neue Xbox (Project Scarlett) erscheint Ende 2020. Wie die neue Playstation 5 soll auch die Microsoft-Konsole auf eine schnellere SSD setzen und 8K-Auflösung unterstützen. Auf der Spielemesse E3 gab Microsoft zudem bekannt, dass auch die Grafiktechnologie Raytracing zu den neuen Features gehört.

Das Aussehen der Konsolen der nächsten Generation von Sony und Microsoft bleibt derweil im Verborgenen – genauso wie der Preis.