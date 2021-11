Spiele : „Pokémon Go“: Niantic mit neun Milliarden Dollar bewertet

Das Smartphone-Spiel „Pokémon Go“ wurde weltweit zum Erfolg. Die Entwicklerfirma Niantic konnte sich nun in einer weiteren Finanzierungsrunde Geld holen - und will in weitere Spiele investieren.

San Francisco | Die Entwicklerfirma hinter dem populären Smartphone-Spiel „Pokémon Go“ hat eine Gesamtbewertung von neun Milliarden Dollar erreicht. Niantic aus San Francisco holte sich in der jüngsten Finanzierungsrunde 300 Millionen Dollar (rund 267 Mio Euro) von der Investmentfirma Coatue. Das Geld soll für bisherige und neue Spiele sowie den Ausbau der technis...

