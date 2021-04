Viel Kritik an neuem Gesetz : „Recht auf schnelles Internet“: So langsam wird es für Sie

Das neue Recht soll vor allem den Menschen im ländlichen Raum helfen. Wird es das? Ein Blick auf die Details.

Berlin | Im Schneckentempo durchs Internet – außerhalb der Städte ist das auch im Jahr 2021 noch Realität. Nun hat der Bundestag die größte Reform des Telekommunikationsgesetzes beschlossen. Ein Teil davon: Das sogenannte "Recht auf schnelles Internet". Stimmt auch der Bundesrat zu, sollen Menschen in ganz Deutschland voraussichtlich ab Mitte 2022 einen gesetzlichen Anspruch auf ein schnelles Internet per Festnetzverbindung haben haben. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass das Wort "schnell" nicht überwertet werden sollte.

"Recht auf schnelles Internet" – wie schnell wird es denn?

Bisher haben Verbraucher einen Anspruch auf einen Internetzugang mit einem Tempo von 0,056 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download. Dieser Wert ist allerdings völlig aus der Zeit gefallen. Allein das Aufrufen einer Webseite kann bei so einer Geschwindigkeit Minuten lang dauern – wenn sie sich überhaupt öffnet.

Die neuen Mindestvorgaben für Download, Upload und die Verzögerung bei der Datenübertragung, auch Latenz genannt, müssen noch bestimmt werden – das macht wohl die Bundesnetzagentur. Bislang ist die Rede von 30 Mbit/s beim Download als Richtwert. Der tatsächliche und verbindliche Minimalwert dürfte aber unter 20 Mbit/s liegen. Ein wirklicher Fortschritt ist das nicht: Diese Werte werden bereits aktuell bei mindestens 85 Prozent der Bevölkerung im ländlichen Raum erreicht, schätzt das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) der Universität Mannheim. In Städten sind Geschwindgeiten zwischen 100 und 1000 Mbit/s mittlerweile die Regel.

Was kann mit der Mindestgeschwindigkeit machen?

20 bis 30 Mbit/s im Download reichen für den Alltag im Netz aus. Webseiten, E-Mail, normale Musik- oder Video-Streams sowie Videokonferenzen – das alles geht; zumindest, wenn nur ein Nutzer die Leitung beansprucht. Anders sieht es aus, wenn mehreren Personen gleichzeitig online sind, dann müssen alle Teilnehmer mit Wartezeiten und Aussetzern rechnen.

Auch für anspruchsvollere Aufgaben reicht der gehandelte Mindestwert nicht aus:

Video-Streams in 4K-Auflösung brauchen mindestens 25 Mbit/s.

Online-Games benötigen mindestens 50 Mbit/s.

Familien sind mit 50 bis 100 Mbit/s gut versorgt – je mehr, desto besser.

Ein anderes Nadelöhr sind die Upload-Geschwindigkeiten: Wenn Nutzer eine Datei per Mail verschicken oder eine Datensicherung in einem Cloud-Speicher machen wollen, kann das sehr lange dauern oder nach einer gewissen Zeit abbrechen.

Für wen ist das "Recht auf schnelles Internet" gedacht?

Vor allem Verbraucher außerhalb der Ballungsgebiete haben etwas vom neuen Gesetz – auch wenn es keinen garantierten Geschwindigkeitsturbo gibt. Irene Bertschek, Leiterin des Forschungsbereichs Digitale Ökonomie am ZEW, sagte unserer Redaktion: "Es geht eher darum, die letzten weißen Flecken in Deutschland zu beseitigen. Hierfür ist nun ein durchsetzbarer Anspruch geschaffen worden. Das neue ‚Recht‘ ist ein wichtiger Schritt für die wirklich flächendeckende Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum."

Wegen der meist geringen Besiedlung scheuen die Telekommunikationsunternehmen Investitionen für schnelle Verbindungen. "Studien des ZEW haben gezeigt, dass Fortschritte im unteren Breitbandbereich, und damit gerade im ländlichen Raum, positive Effekte auf das regionale Bruttoinlandsprodukt und damit auf die Wirtschaftsleistung haben. Auch auf dem Land sind Unternehmen auf schnelles Internet angewiesen", sagte Bertschek.

Laut Hochrechnungen des Statistischen Bundesamts gibt es in Deutschland drei Millionen Haushalte ohne Internet-Anschluss – dabei ist allerdings nicht bekannt, ob die Haushalte keinen Anschluss haben können oder wollen.

"Recht auf schnelles Internet" – mehr Rechte für Kunden?

Sobald das Gesetzt in Kraft tritt, sind die Anbieter zur Leistung verpflichtet. Wer zuhause nur im Schneckentempo im Internet unterwegs ist, kann sich ab Mitte 2022 bei der Bundesnetzagentur beschweren. Stellt die Agentur fest, dass die Mindestvorgaben unterschritten werden, kann sie den Anbieter verpflichten, neue Leitungen zu verlegen.

Rechtsanwalt Christian Solmecke sagte: "Darüber hinaus werden die Rechtsbehelfe der Verbraucher um ein Minderungsrecht für die Fälle ergänzt, in welchen die tatsächlich zur Verfügung gestellte Dienstleistung von der vertraglich vereinbarten Qualität abweicht." Durch das Gesetz können Kunden also einfacher kündigen oder weniger Zahlen, wenn die Leitung zu langsam ist. Und fällt ein Anschluss für zwei Kalendertage am Stück aus, bekommen Kunden eine Entschädigung.



Gibt es Kritik am "Recht auf schnelles Internet"?

Kritik kommt aus verschiedenen Richtungen. Zwar lobten Verbraucherschützer die Fortschritte bei den Rechten der Nutzer. Lina Ehrig, Leiterin Team Digitales und Medien beim Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) nannte die Beschlüsse jedoch "enttäuschend" und "politische Placebos". Sie sagte: "Das Recht auf schnelles Internet bringt für Verbraucher keinen großen Mehrwert gegenüber der jetzigen Situation." Der VZBV kritisierte, dass eindeutige Vorgaben zu den Bandbreiten fehlten und die Regierung sich am Mindestniveau orientiere.

Anke Domscheit-Berg, netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, nannte das Gesetzesvorhaben spöttisch "Recht auf lahmes Internet" und forderte eine Untergrenze von 100 Mbit/s im Download. Die Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche wiederum warnten, dass sie durch das Gesetz andere Ausbaupläne verschieben müssten, um Mittel für die Versorgung von abgelegenen Grundstücken zu haben.

Was ist die Alternative?

Internet über Mobilfunkverbindungen, allen voran LTE. Die sind mitunter deutlich schneller als Festnetzverbindungen. Nachteil daran: Oft wird nach einem bestimmten Datenvolumen die Leistung stark gedrosselt. Dann müssen Nutzer entweder kostenpflichtig schnelles Datenvolumen nachbuchen oder bis zum nächsten Abrechnungsmonat warten und mit Schneckentempo leben.

