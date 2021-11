Elektronik : Samsung baut weitere Chipfabrik in den USA

Der weltweite Mangel an Chips belastet viele Branchen, nicht zuletzt die Autoindustrie. Samsung hat nun große Pläne in den USA: in Texas soll eine weitere Chipfabrik entstehen.

Seoul | Der Elektronik-Riese Samsung baut für geschätzte 17 Milliarden Dollar (etwa 15,1 Mrd Euro) eine weitere Chipfabrik in den USA. Das südkoreanische Unternehmen wählte als Standort Taylor im US-Bundesstaat Texas. Die Fabrik wird damit in Nähe der ersten Halbleiteranlage in den USA von Samsung in Austin sein, die dort seit Ende der 1990er Jahre steht. ...

