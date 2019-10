Tausende Störungen : Spieleplattform Steam bricht unter Nutzeransturm zusammen

Die Spielevertriebsplattform Steam ist offenbar unter dem Nutzeransturm zum Halloween-Sale zusammengebrochen.

von Christian Ströhl

28. Oktober 2019, 20:06 Uhr

Hamburg | Kurz nach dem Start des diesjährigen Halloween-Sale ist die Spieleplattform Steam offenbar zusammengebrochen. Beim Meldeportal für Störungen im Internet "allestoerungen.de" sind innerhalb kürzester Zeit tausende Beschwerden eingegangen. Kunden können somit nicht auf die vermeintlichen Angebote zugreifen – und teilweise auch nicht zusammen mit Freunden online spielen. Auch in anderen Ländern der Welt beklagen viele User den Ausfall.

Nutzer beschweren sich in Sozialen Netzwerken

In den Sozialen Netzwerken zeigen sich die Nutzer genervt von dem Ausfall des Steam-Services.













Halloween-Sale lockt mit einigen Angeboten

Über Steam, eine Onlineplattform für Computerspiele, können PC-Spieler Games kaufen, starten und zusammen mit Freunden spielen. Mit Angeboten wie dem Halloween-Sale versuchen die Betreiber, Kunden zu werben und zu halten. In diesem Jahr locken etwa diese Highlights die Zocker:

Das sind die Highlights des Halloween-Sales:

Resident Evil 2 Remake für 29,99 Euro

Vampyr für 16,99 Euro

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan für 20.09 Euro

7 Ways to Die für 7,81 Euro

The Evil Within 2 für 19,79 Euro

Prey für 14,99 Euro

Friday the 13th: The Game für 8,39 Euro

Außerdem finden aktuell einige Horror-Events in Spielen statt. Darunter in The Hunt: Showdown und Dying Light. Bis zum 1. November läuft der Ausverkauf noch. Bis dahin sollte die Plattform wieder online sein. Wir halten Euch in diesem Artikel darüber auf dem Laufenden.