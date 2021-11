Kriminalität : Tausende Cyber-Attacken - Ermittler heben Bande aus

Cyber-Angriffe mit der Software REvil sorgten international für Aufsehen. Nun haben Ermittler aus Europa, den USA und anderen Ländern mutmaßliche Mitglieder der gleichnamigen Hackergruppe aufgespürt.

Den Haag | Internationalen Ermittlern ist ein Schlag gegen Hacker gelungen, die für Tausende Attacken auf Organisationen und Unternehmen verantwortlich sein sollen. Das US-Justizministerium teilte am Montag in Washington mit, in Polen sei ein Ukrainer gefasst worden, der im Verdacht stehe, unter anderem hinter der großen Cyberattacke auf den amerikanischen IT...

