Grafikpower und vier Kerne : Tipps für den Gaming-Einstieg

Vergleichsweise günstige Konsole, perfekt ausstaffierter Gaming-PC oder doch erst mal beim Spielen auf dem Smartphone bleiben? Wer Videospiele mag und tiefer einsteigen möchte, kriegt hier Tipps.

Berlin | Für Gaming-Einsteiger steht am Anfang die Frage, wo überhaupt gespielt werden soll. Am Schreibtisch mit dem PC, gemütlich vom Sofa aus, mit einem Controller in der Hand oder überall und nirgendwo mit dem Smartphone? Ähnlich wichtig ist es aber auch, das eigene Budget abzuklären. Einen Rechner mögen viele zwar schon haben. Es kann aber gut sein, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.