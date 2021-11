Rabatte : Wann Produkte günstiger sind als am Black Friday

Kurz vor Weihnachten kämpft der Handel um jeden Euro. Doch die vermeintlichen Rabatte sind oft Illusionen. Mit simplen Tricks werden die Kunden aufs Glatteis geführt.

Bremen/Kehl | Viele Preise an Aktionstagen wie Black Friday oder Cyber Monday sind längst nicht so günstig wie sie scheinen. Die Verbraucherzentrale Bremen rät deshalb dringend dazu, attraktive Angebote mithilfe von Preissuchmaschinen und Preisvergleichen im Internet zu überprüfen. Ideal sei, den Preis eines gewünschten Produktes über längere Zeit im Blick zu be...

