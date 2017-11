Aufräumen auf dem Desktop : Alle Notizen in Windows 10 ausblenden

vergrößern 1 von 1 1 von 1

In Windows 10 lassen sich Notizen von Bildschirm ausblenden. Durch einen Klick auf das entsprechende Symbol in der Task-Leiste werden sie einfach minimiert.

Wer sämtliche Notizen vom Bildschirm verschwinden lassen möchte, ohne sie allerdings wirklich zu löschen, kann eine praktische Abkürzung nutzen.

Dazu muss man wissen, dass die Notizen allesamt von einer einzigen App verwaltet werden, die in Windows 10 läuft. Um also sämtliche Notizen auszublenden, genügt es, eine einzelne Notiz per Klick mit der Maus zu aktivieren. Anschließend die Tasten [Alt]+[F4] drücken. Dabei handelt es sich um das Standardkürzel zum Beenden von Programmen in Windows.

Sollen die Notizen also kurzzeitig nicht auf dem Desktop angepinnt sein, man will sie aber auch nicht löschen, kann man sie einfach vorübergehend mit den oben angeführten Schritten schließen - und später wieder durch Anklicken des Eintrags im Startmenü einblenden.

