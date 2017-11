Games für iPhone und iPad : App-Charts: Super Mario und die Weihnachtsstimmung

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Herbst bringt die ersten Stürme. Diese Zeit vertreiben sich iPhone- und iPad-Nutzer mit Klassikern wie «Minecraft». Das Spiel ist weiterhin erfolgreich auf den obersten Plätzen der Charts zu finden. Doch ein Neueinsteiger wirbelt die Top Ten der iOS-Games durcheinander.

«Super Mario Run» schafft es neu in die Charts der kostenlosen Apps für iPhone und iPad. In dem Jump and Run-Abenteuer muss der Spieler möglichst viele Münzen einsammeln und Sprünge über Hindernisse und Gegner meistern. Dabei läuft Mario automatisch durch die Level. Der Spieler bestimmt das Timing seiner Sprünge, um das Ziel zu erreichen.

Weihnachtlich geht es bei «Christmas Sweeper 2» zu. Bei diesem Match 3-Spiel geht es darum, mit Spielsteinen passende Dreierkombinationen zu bilden. Die Jagd nach der Dreierreihe wird dabei durch Weihnachtsmotive und die passende Musik zur richtigen Einstimmung auf das Fest. Das Spiel landet auf Platz zehn der meistgeladenen iPad-Games.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 4 MechBox 2: DAS härteste Puzzle Andrey Sklyarov 0,49 5 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 6 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 7 Tiny Wings Andreas Illiger 1,09 8 FROST kunabi brother GmbH 5,49 9 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 10 Doodle Jump Lima Sky 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Dune! Voodoo kostenlos 2 Snake VS Block Voodoo kostenlos 3 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 4 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 5 Homescapes Playrix Games kostenlos 6 Big Farm: Mobile Harvest Goodgame Studios kostenlos 7 Falling Ballz Ketchapp kostenlos 8 Sonic Forces: Speed Battle SEGA kostenlos 9 Subway Surfers Kiloo kostenlos 10 Rider Ketchapp kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 3 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 4 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 5,49 7 FROST kunabi brother GmbH 5,49 8 Sky Gamblers - Infinite Jets Atypical Games 5,49 9 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49 10 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 6,99

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Big Farm: Mobile Harvest Goodgame Studios kostenlos 2 Homescapes Playrix Games kostenlos 3 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 4 Idle Miner Tycoon Fluffy Fairy Games UG (haft kostenlos 5 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 6 Snake VS Block Voodoo kostenlos 7 Sonic Forces: Speed Battle SEGA kostenlos 8 Rider Ketchapp kostenlos 9 Sniper Arena: Online PvP Game Nordcurrent kostenlos 10 Christmas Sweeper 2 SmileyGamer BVBA kostenlos