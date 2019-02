Konkurrenz zu Netflix und Co. : Apple startet demnächst Video-Streamingdienst

Der Markt der Streamingangebote ist hart umkämpft. Amazon und Netflix heißen bis jetzt die Platzhirsche. Nun will sich auch Apple mit einem eigenen Streamingdienst im Wettbewerb behaupten.

von dpa

14. Februar 2019, 16:52 Uhr

Apple will seinen seit Jahren vorbereitenVideo-Streamingdienst laut Medienberichten in den kommenden Monatenan den Start bringen. Der iPhone-Konzern wolle das Angebot am 25.März vorstellen.

Dazu habe Apple Hollywood-Stars wie Jennifer Anistonund Reese Witherspoon eingeladen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg . Der Dienst solle dann zum Sommer ans Netz gehen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Der Sender CNBC berichteteunterdessen, Apple strebe einen Start bereits im April oder AnfangMai an.

Apple will in dem Video-Dienst zum einen - ähnlich wie Netflix oderAmazon - exklusiv verfügbare Inhalte wie Serien zeigen. Zugleich sollman dort laut Medienberichten aber auch Bezahlangebote andererAnbieter abonnieren können. In den USA würden Kanäle wie Starz oderShowtime zum Start dabei sein, der bekannte Bezahlsender HBO mitSerien wie «Games of Thrones» schwanke noch, schrieb CNBC. Netflixbleibe außen vor. Mit den Eigenproduktionen wäre der Apple-Dienst eindirekter Netflix-Konkurrent.

Apple hatte für den Service Deals mit Entertainment-Schwergewichtenwie Steven Spielberg und Oprah Winfrey und wollte laut Medienberichten allein im vergangenen Jahr eine Milliarde Dollar inInhalte stecken. Bisher unklar war das Geschäftsmodell: So wurdespekuliert, ob der Video-Dienst mit bestehenden Angeboten wie demStreaming-Service Apple Music mit seinen 50 Millionen Kundengebündelt wird, oder als separates Abo erhältlich sein wird. Bei CNBChieß es jetzt, die Eigenproduktionen sollen für Inhaber vonApple-Geräten kostenlos sein.