Mutierte Kreaturen : „Biomutant“: Hier kämpft die Waschbär-Katze noch selbst

Das Action-Rollenspiel „Biomutant“ verspricht ein postapokalyptisches Open-World-Szenario mit eindrucksvoller Grafik. Doch erfüllt der Titel mit seinem fluffigen Hauptdarsteller die hohen Erwartungen?

Berlin | Mit seiner atemberaubend aussehenden postapokalyptischen Spielwelt sorgte „Biomutant“ schon in den ersten Trailern für Aufmerksamkeit. Bereits vor dem Erscheinen war klar: Den hohen Erwartungen vieler Fans gerecht zu werden, wird schwierig. „Biomutant“ spielt in einem Untergangsszenario, in der die Menschen ausgelöscht wurden. Nur noch mutierte Tie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.