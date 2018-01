Neues für die Konsole : Dark Souls und weitere Spiele für Nintendo Switch

vergrößern 1 von 1 Foto: Nintendo 1 von 1

erstellt am 11.Jan.2018 | 17:07 Uhr

Nintendo hat in einer Video-Präsentation im Rahmen der Technikmesse CES in Las Vegas (noch bis 12. Januar) mehrere neue Titel für die Switch angekündigt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Remakes und Portierungen für die Erfolgskonsole aus Japan.

Eins der angekündigten Spiele ist das extrem schwere Dark Souls, in dem sich die Spieler in einer Mittelalter-Fantasy-Welt gegen riesige Monster durchsetzen müssen. Für das Remake wurden Auflösung und Bildwiederholrate verbessert. Die Erweiterung Artorias of the Abyss ist ebenso enthalten. Dark Souls Remastered soll am 25. Mai erscheinen. Auch Versionen für Playstation 4, Xbox One und PC wurden angekündigt.

Die beliebte Reihe Mario Tennis bekommt ebenfalls einen Ableger auf der Switch - mit Mario Tennis Aces. Neben den Multiplayer-Matches soll es auch einen Story-Modus geben. Die Veröffentlichung ist im Frühling 2018 geplant.

Außerdem gibt es mehrere Portierungen von der Wii U zur Switch, darunter etwa das Jump'n'Run Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Darin ist auch der kinderfreundliche Charakter Funky Kong enthalten, mit dem viele Aufgaben einfacher werden. Der Erscheinungstermin ist für den 4. Mai angegeben.

Eine Rundum-Fassung mit allen Charakteren der Versionen für Wii U und Nintendo 3DS gibt es von Hyrule Warriors. Das im Legend-of-Zelda-Universum angesiedelte Actionspiel lässt die Spieler in große Schlachten eintauchen, in denen sie Basen und Stützpunkte der Gegner einnehmen müssen. Hyrule Warriors: Definitive Edition soll im Frühling erscheinen.