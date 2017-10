Trick mit Haken : Datenverbrauch des mobilen Chrome-Browsers senken

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrea Warnecke 1 von 1

von dpa

erstellt am 26.Okt.2017 | 04:57 Uhr

Wer bei Smartphone oder Tablet mit begrenztem Datenvolumen auskommen mus, freut sich über jede Möglichkeit zum Sparen. Googles Chrome-Browser für Android und iOS bietet deshalb einen Datensparmodus an.

Der Datensparmodus findet sich in den Einstellungen der Chrome-App, hat aber einen Haken. Sind die aufgerufenen Webseiten per HTTPS verschlüsselt - erkennbar am Schloss-Symbol in der Adressleiste - oder nutzt man den Inkognito-Modus, wird die Sparoption automatisch abgestellt.