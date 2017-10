Webseite der Woche : Die Erde im Wandel

vergrößern 1 von 1 Foto: Screenshot 1 von 1

Unsere Erde hat sich in den vergangenen Jahrmillionen stark verändert. Die Landmassen haben sich bis zur heutigen Aufteilung viel bewegt - vom kompakten Superkontinent bis hin zu ihren heutigen auseinandergezogenen Positionen. Wie sehr, kann man sich auf der Internetseite „dinosaurpictures.org/ancient-earth“ ansehen. Los geht es vor 600 Millionen Jahren, als es das erste Leben mit mehreren Zellen auf der Erde gab. Dann geht es in unterschiedlich großen Schritten Richtung Gegenwart. Die Erde ist als Kugel dargestellt, die man frei drehen kann. Dazu gibt es kleine, englischsprachige Texte, in denen erklärt wird, was zu der gewählten Zeit gerade passierte.