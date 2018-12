Hits für iPhone und iPad : Die Top-Games 2018: Kämpfen, Springen, Konstruieren

Große Sprünge, kreative Bauwerke und gnadenlose Schlachten: Das sind die Zutaten der absoluten Spiele-Highlights der iOS-Gamer in diesem Jahr.

von dpa

06. Dezember 2018, 15:57 Uhr

Die Top-iOS-Games des Jahres 2018 stehen fest. Besonders beliebt auf dem iPhone und iPad sind ein Überlebensspiel, eine springende Kugel und die Erschaffung neuer Welten.

Die Top-Spiele der iOS-Gamer

Das Erschaffen neuer Welten ist seit Langem in den iOS-Game-Charts erfolgreich: Der Dauerbrenner «Minecraft» (7,99 Euro) ist nach 2017 auch 2018 das meistgekaufte iPad-Game des Jahres. In diesem Konstruktionsspiel können Spieler ihre eigene, aufregende 3-D-Abenteuerwelt bauen, erkunden und erleben. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Von einfachen Behausungen in der Wüste bis zu riesigen Schlössern in Eislandschaften ist alles möglich.

Das Battle-Royale-Game «Fortnite» ist ein Liebling der Spielefans und schafft den Sprung auf die Spitzenposition der kostenlosen iPad-Games 2018. Ziel des spannenden Kampfspiels ist es, auf unterschiedlichen Schlachtfeldern so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Um die Gegner erfolgreich zu bekämpfen, muss der Spieler Festungen errichten, die richtige Ausrüstung und Ressourcen sammeln oder Teams bilden. Nur so hat er eine Chance, zu überleben.

Ebenfalls ganz hoch aufs Treppchen hüpft in diesem Jahr «Helix Jump». In diesem Spiel muss man mit einem Ball durch die Lücken von rotierenden Plattformen springen, um immer weiter nach unten zu gelangen. Auf dem rasanten Weg durch das Spirallabyrinth gilt es, stets einen kühlen Kopf zu bewahren. Das unterhaltsame Geschicklichkeitsspiel belegt 2018 Platz eins der kostenlosen Apps für das iPhone.

Die Favoriten der App-Store-Redaktion

Die Spiele des Jahres 2018, die dem deutschen Redaktionsteam besonders am Herzen liegen, sind das Physik-Rätselgame «Donut County» (5,49 Euro) für das iPhone und das Puzzle-Videospiel «Gorogoa» (5,49 Euro) für das iPad.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 4 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 5 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 6 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 7 Pocket Build MoonBear LTD 2,29 8 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 9 Doodle Jump Lima Sky 0,49 10 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Helix Jump Voodoo kostenlos 2 Fortnite Epic Games kostenlos 3 Snake VS Block Voodoo kostenlos 4 Love Balls Super Tapx kostenlos 5 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos 6 Subway Surfers Kiloo kostenlos 7 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 8 Dune! Voodoo kostenlos 9 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos 10 Piano Tiles 2™ Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 3 The House of Da Vinci Blue Brain Games 3,49 4 The Room Fireproof Games 1,09 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 7 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 8 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99 9 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49 10 The Room Three Fireproof Games 4,99

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Fortnite Epic Games kostenlos 2 Helix Jump Voodoo kostenlos 3 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 4 Love Balls Super Tapx kostenlos 5 Toon Blast Peak Games kostenlos 6 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 7 Puzzles - Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos 8 Homescapes Playrix Games kostenlos 9 Subway Surfers Kiloo kostenlos 10 Snake VS Block Voodoo kostenlos