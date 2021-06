Auszeichnung : Erster Grimme Online Award für Tiktok-Videos

Der Grimme Online Award ist wieder verliehen worden. Diesmal sind dabei auch Formate, die im Corona-Lockdown entstanden.

Köln | Erstmals ist ein Format des Videoportals Tiktok mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Moderator Niklas Kolorz, der in dem Netzwerk in einminütigen Videos sperrige Wissensthemen verständlich aufbereitet, räumte bei der Preisverleihung am Donnerstag in Köln gleich zwei Preise ab: einen Jury-Preis in der Kategorie „Wissen und Bildung“ und ...

