Von Headset bis Handschuhe : Fünf Tipps für Smartphone-Nutzer im Winter

Drinnen warm, draußen kalt und nass, in der Mitte das Smartphone. Die kleinen Computertelefone leiden im Winter besonders. Doch wer einige Tipps beachtet, bekommt das Smartphone sicher durch die kalte Jahreszeit - und auch die Finger bleiben warm.

von dpa

18. Januar 2018, 09:14 Uhr

Smartphones mögen keine Kälte. Ist die Temperatur zu niedrig, leiden Akkulaufzeit und Leistung, warnt der IT-Verband Bitkom. Smartphone-Nutzer können aber viel tun, um den digitalen Assistenten winterfest zu machen.

- Warm halten: Zu niedrige Temperaturen zwingen die Leistung des Akkus und manchmal auch des Prozessors in die Knie. Deswegen sollte das Gerät bei Touren im Freien nah am Körper getragen werden. Wer das nicht möchte, sollte auf Schutzhüllen setzen. Isolierende Materialien wie Neopren oder Filz verzögern das Abkühlen des Smartphones.

- Temperaturschwankungen vermeiden: Bekommt das Telefon Wärme und Kälte im Wechsel ab, kann sich im Inneren Kondenswasser bilden und zu Störungen und Schäden führen. Auch das Touch-Display kann unter Kälte leiden und möglicherweise schlechter funktionieren. Dagegen helfen ebenfalls Schutzhüllen und das Warmhalten beim Transport im Freien.

- Akku: Ein kalter Akku lädt schlechter als ein Akku auf Zimmertemperatur. Deswegen wird das Telefon zunächst auf Raumtemperatur erwärmt und erst dann geladen.

- Headset nutzen: Per Headset lässt sich telefonieren, ohne das Smartphone der Kälte auszusetzen. Immer mehr Modelle unterstützen auch die Sprachsteuerung durch Siri oder den Google Assistant. So lassen sich viele Funktionen ohne das Telefon in der Hand ausführen.

- Handschuhe: Wenn es doch nicht ohne das Telefon in der Hand geht, kann man zumindest seine Finger vor der Kälte schützen. Spezielle Handschuhe machen es möglich. Sie haben leitfähige Materialen in den Fingerspitzen. So kann man das Telefon auch mit Handschuhen bedienen. Wer keine neuen Handschuhe kaufen will, kann auch Bedienstifte für Smartphone-Displays nutzen.