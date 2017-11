Vertragswechsel : Für Handytarif-Angebote eigenes Mailpostfach einrichten

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrea Warnecke 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Nov.2017 | 10:31 Uhr

Gute Angebote von Mobilfunkanbietern sind oft nur zeitlich begrenzt verfügbar. Wer auf der Suche nach einem Vertrag ist, sollte deshalb die Newsletter der Provider abonnieren, rät das Telekommunikationsportal «teltarif.de».

Damit das eigene Mailpostfach nicht mit Newslettern vollläuft, sollten Handynutzer dafür ein neues Konto bei einem Freemail-Anbieter eröffnen. Dies verwenden sie dann für die Newsletter und überprüfen regelmäßig die neuen Angebote.

Dabei sollten die Interessenten nicht nur die Newsletter der großen Anbieter Telekom , Vodafone und O2 nutzen, sondern auch die Angebote von Drittanbietern nutzen. So bietet etwa Drillisch Online verschiedene Mobilfunkmarken an - unter anderem discoplus , simply oder smartmobil . Freenet betreibt beispielsweise die Marken klarmobil , callmobile oder Mobilcom Debitel . Die verschiedenen Marken haben auch unterschiedliche Vertragsmodelle und Angebote. Es lohnt sich also ein Blick auf verschiedene Seiten.

Ein weiterer Rat des Portals: sich die Vertragsbedingungen genau anzusehen und im Detail zu vergleichen - bei den Inklusivleistungen des Tarifs kann es Unterschiede geben. Auch sollten die Kunden auf Kostenfallen bei Auszahlungsmodellen und Rabattaktionen achten und hier unbedingt das Kleingedruckte lesen.

Bevor es an die Auswahl eines Vertrags geht, sollten sich die Interessenten im Klaren über ihr Nutzungsverhalten sein. Wie viel telefonieren sie, wie viele mobilen Daten verbrauchen sie im Schnitt? Über Letzteres geben die Einstellungen des Smartphones Auskunft: Beim iPhone geht das im Menü unter dem Menüpunkt Mobiles Netz/Nutzung mobiler Daten.

Android-Nutzer können in den Einstellungen unter Verbindungen/Datennutzung ihren monatlichen Verbrauch einsehen. Die Telefonnutzung finden sie in der Regel auf der Rechnung des Mobilfunkanbieters.

