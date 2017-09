iOS-Spiele : Game-Charts: Pyramidenbau, Flickflacks und Alienkampf

Hier wird Geschichte geschrieben: Als Anführer eines Stammes in «Through the Ages« durch mehrere Zeitalter nach und nach Dörfer und Städte ausbauen, Technik verbessern und Kriege führen. In einem der neuesten iOS-Spiele ist das möglich und bei iOS-Nutzern beliebt.