Beliebte Spiele : Game-Charts: zwei Neulinge und ein Platzhirsch

Während Minecraft in den Game-Charts eine feste Größe bleibt, bahnen sich in dieser Woche auch zwei Neulinge ihren Weg nach oben. Einer von ihnen hat bereits einen berühmten Vorgänger.

von dpa

18. April 2018, 16:46 Uhr

Die Game-Charts beweisen es: Es gibt Dauerbrenner und Neulinge, die künftig die Spitze erklimmen könnten. Von ihnen gibt es in dieser Woche gleich zwei.

Aus dem Stand auf Platz fünf: Das ist «Touchgrind BMX 2» in den Charts der meistgeladenen iPhone-Games gelungen. Schon der Vorgänger galt in den vergangenen Jahren als eines der besten Spiele. Die zweite Version kommt nun auf vielen Ebenen optimiert daher: Die BMX-Fahrräder sind schneller, die Strecken aufregender und extremer. Bevor sich die Nutzer aber auf die Piste begeben, können sie ihr Gefährt selber designen und konstruieren.

Neben «Touchgrind BMX 2» schafft ein weiteres Spiel den Sprung in die Charts: «Gorogoa». Der Neuling gibt Nutzern Rätsel in Form handgezeichneter Geschichten auf, die sie auf kreative Weise lösen können. Dabei müssen sie aufwendig illustrierte Paneele so arrangieren und kombinieren, dass sie zum Leben erwachen.

Weiter sehr beliebt bleibt das Spiel «Minecraft». Für 7,99 Euro können Nutzer Welten entdecken, riesige Schlösser bauen und Waffen oder Rüstungen produzieren. Diese sind auch unbedingt notwendig, wenn man gefährliche Kreaturen abwehren will. Wer sich in «Minecraft» nicht alleine durchkämpfen möchte, kann es auch zusammen mit seinen Freunden spielen.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Slayin FDG Mobile Games GbR 0,99 4 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 5 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 6 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 7 Pou Paul Salameh 2,29 8 Doodle Jump Lima Sky 0,49 9 Notruf 112 Aerosoft GmbH 3,49 10 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Helix Jump Voodoo kostenlos 2 Fortnite Epic Games kostenlos 3 Snake VS Block Voodoo kostenlos 4 Impossible Bottle Flip tastypill kostenlos 5 Touchgrind BMX 2 Illusion Labs kostenlos 6 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos 7 PUBG MOBILE Tencent Mobile International Limited kostenlos 8 Flip the Gun - Simulator Game Playgendary kostenlos 9 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos 10 Flying Arrow! Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Project Highrise Kalypso Media Group GmbH 4,49 3 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 The Room Fireproof Games 1,09 6 Notruf 112 Aerosoft GmbH 3,49 7 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99 8 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 9 Gorogoa Annapurna Interactive 5,49 10 LEGO® Ninjago™: Shadow of Ronin™ Warner Bros. 5,49

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Fortnite Epic Games kostenlos 2 Helix Jump Voodoo kostenlos 3 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos 4 Impossible Bottle Flip tastypill kostenlos 5 Touchgrind BMX 2 Illusion Labs kostenlos 6 PUBG MOBILE Tencent Mobile International Limited kostenlos 7 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos 8 Toon Blast Peak Games kostenlos 9 Subway Princess Runner changjian liu kostenlos 10 The Sims™ Mobile Electronic Arts kostenlos