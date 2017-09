«Multi Account Container» : Getrennte Online-Identitäten bei Firefox

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 29.Sep.2017 | 04:27 Uhr

Wer beim Surfen im Web mit vielen Accounts jonglieren muss und, bekommt Hilfe in Form eines kostenlosen Plugins: Firefox-Nutzer können damit einfach und bequem alles trennen.

Ein Tab für Privates, ein Tab für Berufliches. Möglich macht das die Erweiterung «Firefox Multi Account Container» für den Firefox-Browser. Sie ist perfekt für jeden geeignet, der häufig mit verschiedenen Accounts online geht. Vor allem dann, wenn es um die Trennung von Privatem und Beruflichem geht.

Bisher war man für diese Trennung auf die Nutzung eines privaten Browserfensters oder eines komplett anderen Browsers angewiesen. Jetzt lässt sich dies alles innerhalb von Firefox, mit verschiedenen Tabs erledigen. Wer es ausprobieren möchte, lädt zunächst die Erweiterung für den Firefox-Browser herunter.

Sobald die Erweiterung installiert ist, wird ein Symbol in der oberen Liste des Browsers angezeigt. Um eines der bereits angelegten Tabs zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol und wählen zwischen «Privat», «Arbeit», «Banking» und «Einkaufen» - und damit die Identität, mit der man unterwegs sein möchte. Natürlich lässt sich jeder Tab für jede Aufgabe nutzen. Die Beschriftung hilft allerdings, die jeweilige Funktion zu unterscheiden. In dem Tab «Privat» können Sie sich jetzt beispielsweise auf eine Homepage mit Ihrem privaten Konto anmelden. Möchten Sie auf derselben Seite zeitgleich beispielsweise einen geschäftlichen Account nutzen, öffnen Sie einfach das Tab «Arbeit» und loggen Sie sich ein. Die bestehenden Tabs können Sie natürlich anpassen und außerdem neue, personalisierte Tabs anlegen. Klicken Sie dazu in der Erweiterung auf das «+». Hier können Sie die Rolle des Tabs benennen, ihm eine Farbe zuweisen und ein Icon festlegen.

