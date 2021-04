Software-Entwicklung : Google wird Partner der VW-Programmierschule „42 Wolfsburg“

Internet-Riese Google und Volkswagen gehen künftig gemeinsame Wege. Der Autokonzern will die Aus- und Weiterbildung im Softwarebereich in Deutschland ausbauen.

Wolfsburg | Google und die maßgeblich von Volkswagen getragene Programmierschule „42 Wolfsburg“ haben eine Partnerschaft vereinbart, um die Aus- und Weiterbildung im Softwarebereich in Deutschland gemeinsam voranzutreiben. In der Kooperation soll das Studienangebot in den Gebieten automobile Software-Anwendungen, Cloud Computing und Nachhaltigkeit ausgebaut we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.